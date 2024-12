Musica e risate per aiutare la Croce Verde

Sabato alle 21 al teatro Lauro Rossi torna lo spettacolo di beneficenza "Gli artisti maceratesi per la Croce verde". Sul palco si esibiranno la giovane cantante Camilla Ruffini (foto) che presenterà, tra le le altre canzoni, l’inno della Croce Verde; l’enfant prodige del pianoforte Alberto Cartuccia Cingolani, il coro Equi-voci, Li Pistacoppi, i ragazzi della scuola di danza Oltakademi, Giacomo Seri, Alberto Zero con un tributo a Renato Zero, Vasco Live Tribute, il duo Lando e Dino. Presenta Alessandra Pierini. Info: biglietteria Sferisterio (0733.230735) o Croce Verde (via Indipendenza 12 – 0733260260).