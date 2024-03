Musicamdo Orchestra e Linda Valori

In occasione della Festa della donna l’Associazione Musicamdo organizza per domani, alle 21.15, nell’auditorium Benedetto XIII il concerto della Musicamdo Jazz Orchestra con ospite Linda Valori. La big band composta da 25 elementi, nata proprio a Camerino nel 2018 con l’obiettivo di riunire i musicisti di jazz del maceratese e dare un segnale di ricostruzione sociale in seguito al terremoto 2016, presenta il suo ultimo progetto: Soul Rhythm & Blues Explosion. La big band proporrà i più coinvolgenti ed intensi brani soul e rhythm and blues della storia della musica, gli indimenticabili brani di Aretha Franklin, Otis Redding, arrangiati appositamente per la Big Band per rinverdire e dare ancora più forza ed energia a questi capolavori. La Musicamdo Jazz Orchestra ospita per l’occasione la meravigliosa voce di Linda Valori. Nata a San Benedetto del Tronto, la cantante è nota al grande pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo 2004 con "Aria sole terra e mare", conquistando il terzo posto. Nel 2005 partecipa al reality show Music Farm. Viene invitata ad esibirsi per ben 6 volte innanzi ai pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Nel 2007 partecipa allo spettacolo televisivo di Rai 1 ’Tutte donne tranne me’ di Massimo Ranieri, nell’estate del 2008 incide il singolo ’Pasolini scrive’, scritto da Maurizio Fabrizio. Nel 2013, dopo alcuni anni di collaborazione con la Raisin’ Music, società di produzione discografica di Chicago e Larry Skoller, esce l’album a suo nome Days like This.