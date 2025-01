Nel 2024 aumentano i colpi nelle abitazioni

In aumento i dati sui furti: sono passati da poco meno di 2mila del 2023 a 2.200 nel 2024. Il dato comprende tutti i tipi di questo reato. In particolare, quelli in abitazione, che sono i più odiosi per i cittadini, sono saliti da poco più di 350 a oltre 500 nell’anno appena concluso.

In crescita nonostante tutto l’impegno profuso dalle forze dell’ordine anche il dato sulle truffe agli anziani: sono state 60 quelle sia riuscite che tentate denunciate ai carabinieri fino al 31 ottobre scorso. Il dato generale di questo reato, dalla truffa dello specchietto fino alle frodi informatiche, cresce in modo costante e supera quota mille e non segnala inversioni di tendenza nel tempo.

Sul fronte dello spaccio l’impegno dei militari è quadruplicato: si è passati dai 7 arresti del 2023 ai 29 del 2024. I sequestri di cocaina sono passati dai 475 grammi del 2023 al chilo e 200 grammi del 2024; quelli di hashish da 11 a 60 chili. In controtendenza solo i sequestri di eroina, scesi da 100 a dieci grammi, dato che segnala anche una evoluzione del fenomeno del consumo.

Molto significativo il numero di braccialetti elettronici in funzione in provincia: i carabinieri ne tengono sotto controllo con la loro centrale operativa una 90ina, legati soprattutto alle denunce per la violenza di genere, i maltrattamenti e le violenze.

Un altro dato su cui riflettere è quello degli incidenti stradali mortali: sono state cinque le vittime nel 2023, e 8 quelle registrate nel 2024. Sceso per fortuna almeno il numero di persone ferite, passato da 424 a 397. Dati comunque sempre troppo alti che segnalano come la sicurezza stradale sia un problema aperto.