"Non ci sono mai stati tutti quei cantieri aperti"

"Apprezzo la volontà di Dimitri Papiri di cercare di interpretare il bilancio del Comune, il piano delle opere pubbliche e i finanziamenti del Pnrr inseriti nel documento programmatico. Purtroppo non corrisponde alla realtà il dato da lui enunciato dei 330 cantieri in corso di esecuzione. Se fosse stato vero, la nostra città sarebbe stata invasa dagli automezzi di cantiere, dalle relative maestranze e l’immagine di Civitanova sarebbe stata stravolta nell’arco di poco tempo". Comincia così la replica dell’assessore Ermanno Carassai (Lavori pubblici) all’intervento dell’esponente di Kleos che per l’amministratore "disconosce le modalità di richiesta dei finanziamenti. Sono effettuate mediante la compilazione e l’inoltro di schede tecniche di progetto e il finanziamento si basa sui valori parametrici stabiliti dal ministero. La scheda da presentare doveva necessariamente indicare le dimensioni strutturali, il numero dei bambini da accogliere, il valore economico a metro quadrato e giustificare lo stesso con l’andamento di mercato. A tal fine era stata indicata una struttura scolastica similare in fase di appalto nella provincia di Macerata". Aggiunge Carassai "che per quanto riguarda gli importi ammessi a finanziamento, a seguito del rilevante aumento dei costi unitari, il ministero ha previsto la possibilità di una copertura complessiva degli interventi. Conseguentemente l’amministrazione ha inoltrato la richiesta di integrazione delle somme originariamente previste ed in attesa di un riscontro, ha inserito in bilancio la copertura economica in quanto le opere debbono essere aggiudicate entro il 31 maggio 2023 pena revoca del finanziamento". Quanto al nuovo asilo nella zona Micheletti il progetto è stato già redatto, è in fase di validificazione e sarà approvato la prossima settimana e si procederà con la procedura di gara.