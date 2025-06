Note, studio e amicizia. Riparte il tour dei 120 giovani di Nyco

Un’estate di musica, studio e amicizia per i 120 giovani del Nyco - Network Youth Choir Orchestra 2025. Ancora tante iscrizioni per la quinta edizione dal 30 giugno al 9 luglio. Un tour in cinque comuni tra musica, cori e teatro danza. Dal 30 giugno al 4 luglio i ragazzi saranno coinvolti nel Music Camp tra Camerino e Castelraimondo. A seguire, dal 5 al 9 luglio, il tour toccherà Camerino, San Severino, San Ginesio, Tolentino e Castelraimondo con concerti nei luoghi più suggestivi della provincia. A coordinare il percorso formativo sarà una squadra di circa trenta professionisti tra docenti, direttori, registi, esperti e tutor. Durante la settimana prenderà forma lo spettacolo "Let’s pop!" con adattamenti musicali dei maestri Luca Verdicchio e Daniele Astorri, la regia di Genny Ceresani e la partecipazione del gruppo Nyco Teatro Danza. Cori e orchestra saranno diretti da Vincenzo Pierluca, Massimiliano Luciani e Tiziana Muzi. Numerosi laboratori stimoleranno la creatività dei ragazzi, come body percussion, danze popolari, improvvisazione, musica e cinema, chimica della musica, sonorizzazione, giochi di relazione. Ogni serata del tour sarà arricchita dalla presenza di un artista ospite, che si racconterà e si esibirà accanto ai ragazzi. I nomi verranno svelati nei prossimi comunicati. "Ringrazio i 30 docenti, i partner e Unicam per la fiducia e il supporto", dice il direttore artistico Pierluca.