Nuova area camper, l’Unione club Amici: "Serviva vicino al mare"

Negli spazi adiacenti a piazza Nassiriya, alla presenza dell’eurodeputata leghista Elisabetta De Blasis, è stata inaugurata sabato scorso l’area camper, un servizio che mancava a Civitanova, nonostante le annose richieste e il fatto che sia sempre più numerosa la schiera di chi ama far turismo itinerante. Una risposta importante, quella dell’amministrazione, ma non tutti i camperisti esultano per una scelta mai condivisa. A non piacere è la location: nel pieno della zona commerciale e a un paio di chilometri dalla spiaggia, che in una città di mare è per il turista il luogo più ambito. Ad esternare la non condivisione è il Camping club Civitanova, la prima associazione della città, che sottolinea la inopportunità della location ed è stata la grande assente alla cerimonia inaugurale. Pienamente d’accordo con il dissenso circa la collocazione, è anche il presidente nazionale dell’Unione club Amici, Federazione nazionale del turismo itinerante e dei campeggiatori, Ivan Perriera. Perriera si congratula con la dirigenza del Camping Club che, nonostante non condividesse la scelta, ha trasmesso all’amministrazione l’augurio di buon lavoro, ma nello stesso tempo esprime l’auspicio che anche l’amministrazione sappia in futuro confrontarsi con chi vive da dentro il camperismo e dà suggerimenti "per la individuazione dell’area più adatta allo sviluppo turistico-culturale della città". Perriera si aspetta che quest’area possa preludere alla realizzazione di un altro spazio vicino al mare, a servizio concreto dei turisti.

g. f.