Nuova stagione al Lanciano Forum. Undici show al via dal 16 dicembre

Al via la settima stagione del Teatro delle Armonie, rassegna teatrale Alte Valli Potenza Esino Musone, che andrà in scena sul palco del Lanciano Forum di Castelraimondo dal 16 dicembre al 20 aprile. La kermesse è stata pianificata dalla compagnia teatrale Valenti insieme al Comune di Castelraimondo e grazie al supporto di Regione, Provincia, Consiglio regionale e Unione Montana Potenza Esino Musone, al patrocinio dell’Unione italiana libero teatro e agli sponsor Infissi Design, Oro della Terra e Artigianvetro. Dopo la partenza con la Filodrammatica Piorachese, il 16 dicembre, ci sarà una pausa natalizia di riparte il 20 gennaio con una cena spettacolo a base di maiale dal titolo "Porcellaria", per la regia di Francesco Facciolli e l’organizzazione della compagnia teatrale Valenti. Non una semplice cena, ma un vero e proprio show tra gastronomia, cultura, storia e teatro. Sabato 27 gennaio arriva il noto regista Simone Riccioni che porterà in scena "Ma che problemi hai?", insieme alla compagnia Amaranto di Corridonia. A seguire, sabato 10 febbraio, torna al Lanciano Forum la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno con "Lu vaùlle", per la regia di Gabriele Mancini. Il 24 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della commedia dell’arte, il TeatroImmagine di Venezia presenta "Le allegre comari" di William Shakespeare e regia di Benoit Roland. Sabato 9 marzo il teatro club Gubinelli di San Severino porta in scena "Zì Annetta" di Mario Affede per la regia di Alberto Pellegrino. Sabato 16 marzo l’Aps Tuttinsieme Corridonia sale sul palco con "La Cenerentola Maritata" di Manlio Santarelli per la regia di Francesco Facciolli. Sabato 23 marzo arriva invece il musical show "L’inquilino del piano di sopra" della compagnia teatro in Bilico di Camerino. Lo spettacolo è di Giulia Giontella che ne cura anche la regia. Sabato 6 aprile di nuovo appuntamento con la musica con "Buonanotte…Italia!", un mix tra concerto e teatro per la regia di Sandro Gianmaria con la collaborazione di Ephedra Sound Project, teatro Liolà e Amici della Musica. La stagione si chiude sabato 20 aprile con Li Sfiguranti de Montesanto che portano in scena "C’è mancato poco". L’ingresso per tutti gli spettacoli ha un costo di 10 euro. L’inizio è fissato sempre per le 21.15. Info e prenotazioni telefono 338.2595480 o telefono 335.7681738.

Gaia Gennaretti