"Nuove scuole, inizio lavori tra aprile e maggio"

di Lucia Gentili

Inizio lavori previsto per fine aprileinizio maggio sia per il lotto A, ovvero il nuovo plesso scolastico dell’infanzia "G. Ciarlantini", della primaria "F. Allevi" e dell’istituto d’istruzione superiore "A. Gentili", sia per il lotto B, il nuovo Ipsia "R. Frau" di San Ginesio. Ieri, all’auditorium Sant’Agostino, il sindaco Giuliano Ciabocco ha illustrato, insieme all’architetto Isabella Tonnarelli, responsabile area tecnica sisma, lo stato dell’arte dei due progetti delle scuole, contenuti nell’ordinanza speciale numero 9 del 2021. Sono intervenuti anche il nuovo commissario straordinario, il senatore Guido Castelli, il sub commissario Gianluca Loffredo e Laura Biancalani, direttore generale di Abf Andrea Bocelli Foundation, in quanto la fondazione del tenore ha donato il progetto del nuovo Ipsia Frau (lotto B). In videocollegamento da Ischia il commissario uscente Giovanni Legnini, nonché cittadino onorario di San Ginesio. "Sarà una scuola ’aperta’, un pezzo di città – ha aggiunto Castelli –, uno spazio dove i ginesini vedranno che accadono cose belle. È fondamentale questo aumento della qualità dei servizi pubblici nel cratere, contro lo spopolamento". "Abbiamo assunto tutti i pareri necessari prima delle conferenze dei servizi", ha illustrato il sindaco. Attualmente il progetto definitivo relativo al lotto A è in fase di verifica da parte della società PCQ di Ancona per poi passare in conferenza speciale di servizi. "La procedura risulterà essere semplificata poiché, grazie all’ordinanza speciale 9 – ha precisato Ciabocco –, è già stato individuato il raggruppamento di imprese (consorzio stabile Costruendo e consorzio Ciro Menotti) che dovrà redigere il progetto esecutivo e, una volta completato l’iter di approvazione, realizzare l’opera evitando la consueta procedura della gara di appalto. Così guadagniamo tempo". Invece, per il lotto B, l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo è avvenuta nella conferenza dei servizi speciale di venerdì scorso. La documentazione sarà trasmessa alla stazione appaltante per la redazione del bando di gara per l’appalto dei lavori; avverrà con procedura aperta e con offerta economicamente più vantaggiosa, visto che l’importo supera la soglia europea. Per l’Ipsia (quarta scuola targata Abf dopo Sarnano, Muccia e Camerino), si prevede un tempo di costruzione di 330-350 giorni di lavoro. Si tratta di un progetto da 9 milioni di euro. "Utilizzeremo calcestruzzo prefabbricato – ha concluso l’ingegnere Abf Paolo Bianchi –, anche per il contenimento dei costi, considerando i prezzi di legno e acciaio alle stelle. E sarà realizzato secondo la massima categoria di sicurezza".