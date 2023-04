Oggi l’autopsia su Staffolani "Ciao Marco, buon viaggio"

È stata disposta l’autopsia sul 43enne petriolese Marco Staffolani, giovane papà coinvolto nell’incidente di sabato sera in superstrada, mentre viaggiava sulla sua moto, all’altezza dello svincolo per Morrovalle. L’esame sarà effettuato questo pomeriggio all’obitorio di Macerata; è stato incaricato il medico legale Roberto Scendoni. Solo dopo verrà stabilita la data dell’ultimo saluto.

Intanto continuano ad arrivare messaggi di affetto per Marco, che lascia nel dolore i genitori Enza e Renzo, la figlia Gaia, il fratello Giandomenico e tanti amici che gli volevano bene. L’abbraccio della comunità è ancora più forte, considerando che la madre e il padre di Staffolani neanche un anno e mezzo fa, nel novembre 2021, avevano perso un altro figlio in un incidente, lungo la superstrada E-45 in Umbria: a perdere la vita era stato Simone, camionista 54enne.

"Buon viaggio Marco", scrivono i concittadini sul web in queste ore. Centinaia e centinaia le dediche. "Ci vediamo presto amico mio", aggiunge un altro. "Il tuo sorriso ci mancherà", dice un’amica. Perché il 43enne era sempre pronto alla battuta, amante della vita. "Non ci sono parole, solo immensa tristezza", è il pensiero di tutti per una fine così improvvisa e così presto. Il sindaco Matteo Santinelli ha stabilito, come era stato per l’altro fratello Simone, che l’amministrazione comunale disporrà il lutto cittadino nel giorno del funerale.

l. g.