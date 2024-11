Oggi l’incontro con Mogliani sul suo primo libro

Dopo il successo riscosso con la prima presentazione del suo secondo romanzo, "Fili indissolubili", edito dalla casa editrice Giaconi e tenutasi al Centro mondiale della poesia e della cultura Giacomo Leopardi, la scrittrice recanatese Noemi Mogliani torna a parlare del suo romanzo di esordio. Oggi alle 17.30 all’agriturismo Cà di Luna a Recanati (Contrada San Pietro 8), Mogliani parlerà di "Somiglianze. Il sogno nel ricordo" a distanza di due anni dalla sua pubblicazione. Sarà un momento di riflessione e di dialogo, avvalorato dal fatto che "Fili Indissolubili" è legato al primo, rievocandone alcuni personaggi, pur non costituendone un seguito. Un’occasione da non perdere per chi non ha mai partecipato ai numerosi eventi dedicati all’opera prima, ma anche possibilità di approfondimento e confronto per chi ha già letto e per chiunque ami i romanzi intensi, toccanti, dove sentimenti ed emozioni fanno da protagonisti. L’appuntamento di oggi si inserisce nell’ambito della serie di incontri "Agri Cultura"; a introdurre la professoressa Katia Soldini. Nel caso ci si volesse fermare a cena si consiglia la prenotazione contattando la struttura.