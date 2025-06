"Ogni volta penso di non farcela"

"È il mio decimo pellegrinaggio da Macerata a Loreto, e ogni volta che vengo penso di non riuscire a completare il cammino – racconta Linda Mazzoni, che arriva in gruppo da Lugo, in Romagna –. Però poi si arriva, e la forza per arrivare è data dalla forza della preghiera, sia quella propria che quella degli altri. Il pellegrinaggio è l’atto del portare lungo il percorso la croce propria e di chi ci è accanto. Quest’anno in particolare – aggiunge Mazzoni – , oltre che per la pace in un momento per il mondo molto critico, pregherò per una cara amica, che sta attraversando un momento familiare difficile".