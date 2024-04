Ok al bilancio consuntivo. Nessun aumento per mense e asili

Il Consiglio comunale ha approvato (con 10 voti a favore e 4 contrari) il bilancio consuntivo 2023 con un risultato di amministrazione tra i più alti degli ultimi anni: 7,5 milioni di euro contro i 6,3 milioni del 2021 e i 5,8 milioni del 2021. L’assessorato al Bilancio ha sottolineato la "solidità" della gestione e il raggiungimento di alcuni obiettivi, a cominciare dalla liberazione dei fondi vincolati per crediti di dubbia esigibilità, grazie a una migliore capacità di riscossione del settore tributi, per un impatto di un milione di euro.

"Amministrare vuol dire anche essere attenti alle riscossioni – ha detto l’assessore Diego Aloisi (nella foto) –, cosa che è stata fatta privilegiando il confronto e il dialogo con il cittadino. I risultati di un’efficace ed equa riscossione permettono all’Ente di accertare entrate fondamentali per la spesa corrente".

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha deciso di cambiare passo nel sanare il disavanzo trentennale che ingessa dal 2015 il Comune, raddoppiando la quota ripianata nel 2023 (da 287 a 574 mila euro) in ossequio a una maggiore "sostenibilità dei conti" e alla necessità di ridurre il debito accumulato.

Poi, "non sono stati aumentati i servizi a domanda individuale (mense, asili, colonie estive)", si legge nella nota del Comune, perché "in un momento in cui i costi dell’inflazione volano si è fatto fronte con risorse proprie a coprire gli aumenti, senza aggravi per i cittadini. Con dispiacere nel 2024 aumenterà invece la Tari, come in tutti gli altri Comuni, a causa di anni di lassismo politico che oggi presenta il conto. Non aver previsto un’altra discarica all’esaurirsi di quella attualmente a Cingoli prevede aumenti ingenti nei costi di stoccaggio dei rifiuti del Cosmari che si rifletteranno sulle nostre tasche".

L’Amministrazione comunale, infine, sottolinea di aver investito 460 mila euro in manutenzioni di strade e immobili, nonché 160 mila euro nel verde (+40% rispetto al 2022).

Tra i vari punti all’ordine del giorno è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Colosi sull’attivazione di un canale informativo istituzionale del Comune tramite Whatsapp. Parere favorevole anche al Piano di valorizzazione del Patrimonio 2024-2026. In aula la maggioranza ha rimarcato l’importanza di Palazzo Fidi ("opera imprescindibile per la cultura tolentinate) e del rilancio del museo archeologico "Aristide Gentiloni Silverj" ("innovato e potenziato con fondi del Pnrr").

Mauro Grespini