Oltre 100 ciclisti al Rinaldoni

Nei giorni scorsi, all’interno del ciclodromo Marzio Rinaldoni di Potenza Picena, si è svolta l’ultima tappa del tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, e cioè un’iniziativa nazionale sulla promozione del ciclismo giovanile, voluto dalla Fci (Federazione ciclistica italiana) in partnership con Kinder. L’appuntamento ha visto la partecipazione di oltre 100 tesserati delle quindici società del territorio: Club Corridonia-Gruppo Ciclistico Matelica-Abitacolo Sport Club-Pedale Aguglianese-Cycling Project Mgn-GC Michele Scarponi-O.P. Bike-Polisportiva Morrovallese-Progetto Ciclismo Piceno-Quintabikers-Recanati Bike Team-Pedal Chiaravellese-Siperbike Bravi Platforms-Team Studio Moda. L’elevato numero di bambine ha richiesto un importante sforzo organizzativo della società S.C. Potentia Rinascita, guidata dal presidente Alessandro Biagioli e coordinata da Luca Stefanelli in collaborazione con l’amministrazione comunale. Presente il vicesindaco Giulio Casciotti, che ha dato il via all’iniziativa definendola "un bellissimo momento di sport, importante per il territorio". Per il comitato regionale della Fci c’erano il vicepresidente Massimo Romanelli, il responsabile della commissione giovanile Daniele Paolini e il coordinatore tecnico regionale Giovanile Massimo Valle.