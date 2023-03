Omaggio al rock dei "The Doors"

Un week-end ricco di appuntamenti al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza. Stasera, alle 21.30, musica live con gli "Strange Days", una band maceratese nata nel 2016. Il progetto, è quello di rendere omaggio ad una delle principali e significative formazioni degli anni 60, i "The Doors". Domani, alle 18.30, il "Kowalsky Sunday Circus", propone la band emiliana "I Tupamaros", che propongono musica folk – rock. Gli Strange Days, aprono la strada ad un eccitante e coinvolgente percorso, attraverso i brani che hanno definito il successo della band californiana, proponendo in uno spettacolo, completamente suonato dal vivo, sia i brani più celebri ed universalmente conosciuti, sia altri tesori contenuti nella loro discografia, con l’obiettivo di ricreare il loro sound. Nel corso degli anni si sono esibiti in molti locali, club e Festival del centro Italia. La formazione è composta da: Andrea Guercio, Michele Guardabassi, Mirko Sgalla, Paolo Martellini e Stefano Casoni. Il gruppo "I Tupamaros", capeggiati da Francesco Grillenzoni calca i palcoscenici fin dal 1995 ed ha al suo attivo quattro album in studio più tre registrati dal vivo.