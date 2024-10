Operato d’urgenza, il sindaco Parcaroli dimesso dall’ospedale: “Ora qualche giorno di riposo”

Macerata, 21 ottobre 2024 – Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’intervento cardiologico a cui è stato sottoposto d’urgenza domenica. Il primo cittadino è in buone condizioni di salute e con un post sui social ha rassicurato sulle sue condizioni.

“Ci tengo a ringraziare personalmente tutti voi per le tante dimostrazioni di affetto e vicinanza ricevute - ha scritto -. A seguito di una visita specialistica, sono stato sottoposto d’urgenza a un intervento cardiologico che si è risolto con successo e oggi sono stato dimesso dall’ospedale di Macerata con alcuni giorni di convalescenza”.

Quindi i ringraziamenti al personale sanitario: “Voglio ringraziare il responsabile di Cardiologia Interventistica, il dottor Francesco Pellone, e tutto il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Macerata guidato dal dottor Mario Luzi per la professionalità, la preparazione e l’umanità che mi hanno riservato, a testimonianza delle eccellenze in ambito sanitario presenti sul nostro territorio. Dopo qualche giorno di riposo tornerò completamente operativo anche in vista dei tanti progetti da avviare e già avviati per la nostra città”.