"Ora le procedure sono più veloci"

È rientrata nella sua abitazione, a Ussita, da un paio d’anni Federica Bellini. Dopo i primi otto mesi post-sisma lungo la costa, è tornata in paese (in affitto, con il Cas). "Abbiamo presentato il progetto per casa nel 2018, ci sono voluti due anni per l’istruttoria – spiega Bellini – e avere l’ok. Nel 2020 sono iniziati i lavori. Ora le procedure sono più snelle e veloci. Sono stata fortunata per aver trovato il tecnico giusto e la ditta giusta. Abito in una frazione in un’abitazione singola, a Tempori, in montagna, se avessi fatto parte di un aggregato l’iter sarebbe stato più complesso. In generale qui a Ussita la ricostruzione è partita, ci sono tanti cantieri. Questo mi fa ben sperare".