Pacchi alimentari e giocattoli in dono alle famiglie bisognose

Pacchi alimentari natalizi e giocattoli sono stati consegnati a centinaia di famiglie in difficoltà, non solo matelicesi, ma anche del comprensorio dai volontari dell’associazione caritativa don Angelo Casertano.

Le consegne come sempre si sono tenute in via Nuova, nei locali dell’associazione, presieduta da Marina Porcarelli, alla presenza del sindaco Denis Cingolani, dell’assessore Graziano Falzetti, del presidente del consiglio comunale Sauro Falzetti e del vicesindaco di Esanatoglia Debora Brugnola.

Come ha spiegato la stessa presidente Porcarelli, "nella consegna odierna (sabato; ndr), l’ultima fino al prossimo 11 gennaio, abbiamo offerto ai nostri utenti cassette con frutta, alimenti vari, olio di oliva, panettoni, filetti di trota, vino e altro per i quali va un ringraziamento particolare al sindaco Cingolani, all’assessore Graziano Falzetti e ai fratelli Rossi di Sefro. Molto importante poi anche la consegna di peluche e giocattoli, raccolti con impegno in collaborazione con i volontari del gruppo Protezione civile di Esanatoglia e motivo di profonda felicità per tanti i bambini di famiglie in difficoltà".

Il sindaco Cingolani nel suo saluto ha ringraziato l’attiva associazione matelicese "per il quotidiano grande lavoro svolto a favore della nostra comunità locale".

