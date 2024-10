Palio dei Comuni con Bengurion Jet

Sarà il talentuoso cavallo Bengurion Jet a rappresentare Civitanova alla 36esima edizione del Palio dei Comuni, che si terrà il 10 novembre all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Un esemplare di grande valore e prestigio nel panorama dell’ippica internazionale, figlio di Maharajah e della madre Love Me Tender, che ha già conquistato il cuore di molti appassionati, accumulando un impressionante bottino di vincite.

Il cavallo si è distinto in numerosi ippodromi internazionali, portando a casa vittorie classiche che ne attestano il talento e la versatilità. Nel 2022, fu proprio Bengurion Jet a vincere il Palio dei Comuni per il comune di Gualdo Tadino, battendo il portacolori di Civitanova, Global Trustworthy. La scelta è stata effettuata dal consigliere comunale e appassionato di cavalli, Pierpaolo Turchi, su delega del sindaco Fabrizio Ciarapica, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e valorizzare le tradizioni locali.

"Competere con un cavallo di tale calibro è una grande opportunità per Civitanova – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Ringrazio il consigliere Turchi e invito tutti a partecipare al Palio. Un evento che non è solo una competizione, ma una celebrazione delle nostre tradizioni e della nostra identità e che ogni anno riunisce la nostra comunità attorno a valori di unità, passione e sana rivalità, rafforzando il clima di amicizia e collaborazione tra territori".

I proprietari del cavallo, Piero Foglio e Simone Castagnetti, hanno scelto di affidarsi all’esperienza e alla competenza dell’allenatore e guidatore Alessandro Gocciadoro. "Conosco bene le potenzialità di questo cavallo – dichiara il consigliere Turchi –. Per questo siamo entusiasti di avere Bengurion Jet come rappresentante di Civitanova. La sua carriera parla chiaro e siamo fiduciosi che porterà grande prestigio alla nostra città. Il Palio dei Comuni è un evento fondamentale per la nostra comunità, e siamo determinati a fare del nostro meglio per onorarlo".

Novità di quest’anno è il corteo storico, dove sfileranno gli undici gonfaloni della città di Civitanova che hanno debuttato per la prima volta all’ultima edizione della Corsa dei quartieri dinanzi ad un pubblico di migliaia di persone.

Confermate la presenza della Pro Loco di Civitanova Alta con le sue specialità gastronomiche.