Parcheggi gratis per i residenti

A partire da domani, i residenti avranno la possibilità di lasciare gratuitamente l’auto su alcuni degli stalli a pagamento presenti nel centro di Porto Potenza. E ciò sarà possibile per tutti i giorni dell’estate, ma solo in orari ben precisi: dalle 12 alle 14 e dalle 20 alle 24.

Tale misura è stata messa nero su bianco dall’Azienda Servizi Potenza Picena (guidata dall’amministratore unico Mario Properzi), e cioè la partecipata municipale che gestisce in città le due farmacie comunali e appunto il servizio dei parcheggi a pagamento. Nello specifico, gli stalli che rientrano in questa agevolazione sono situati in piazza della Stazione, via Duca degli Abruzzi, via Alighieri e viale Regina Margherita. Si tratta di parcheggi che hanno una tariffa oraria di un euro, eccetto in via Alighieri dove la sosta costa 50 centesimi all’ora. Proprio per quegli stalli, l’Azienda Servizi Potenza Picena ha stabilito che da domani gli abitanti della città avranno modo ogni giorno di lasciare l’auto senza spendere un centesimo, però solamente in due fasce orarie: dalle 12 alle 14 e dalle 20 alle 24. La misura sarà in vigore fino al 31 agosto.

Per utilizzare questa agevolazione, i residenti dovranno prima richiedere l’autorizzazione direttamente all’Azienda Servizi Potenza Picena. Quindi, per poterla ricevere, bisognerà mandare una email (all’indirizzo aspppotenzapicena@gmail.com) e poi attendere conferma dalla partecipata municipale.

Inoltre, sempre sul fronte dei parcheggi a pagamento, sono stati appena installati tre nuovi parcometri dotati anche di pos: per la precisione, uno si trova in viale Regina Margherita e gli altri due in via Alighieri. Per i non residenti, sarà possibile pagare il parcheggio tramite tre applicazioni scaricabili su cellulare: Mooney, EasyPark e ParkingMyCar. Sempre con queste app, si potrà da remoto aggiornare il proprio ticket e allungare il tempo di sosta, qualora stia per scadere. Va poi ricordato che, in caso di biglietto scaduto, il proprietario dell’auto in questione riceverà una piccola contravvenzione di otto euro. Mentre sarà di 17 euro per chi ha lasciato l’auto negli stalli a pagamento, senza fare alcun ticket.