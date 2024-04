Parcheggio di via Aldo Moro a disposizione di turisti e cittadini

Anche quest’anno il parcheggio in via Aldo Moro, nella zona stadio, sarà temporaneamente messo a disposizione di cittadini e turisti. Si trova tra la caserma dei vigili del fuoco e le abitazioni della lottizzazione La Pinetina. Il provvedimento è stato approvata nell’ultima seduta di giunta. "Rispetto allo scorso anno anticipiamo di un mese l’apertura dell’area – spiega l’assessore Roberta Belletti – con l’obiettivo di sopperire alla carenza di posti auto nella zona sud della città, problema che si presenta soprattutto nel periodo estivo. Sarà a disposizione a partire dal 25 aprile fino al 30 settembre". L’area è comunale, ampia circa 4 mila metri quadrati e può ospitare 100 posti macchina. Non verranno effettuati lavori di asfaltatura, ma il Comune provvederà a una sistemazione superficiale. In vista dell’estate, oltre al parcheggio in via Moro, l’amministrazione sta valutando l’apertura, come nel 2023, del parcheggio a Fontespina, dietro il supermercato Sì con te, per un totale di 300 posti auto in più. Grazie alla convenzione con il privato sarà a disposizione anche il parcheggio dell’area Broccolo, sempre a Fontespina.