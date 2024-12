Passarini: "Rammarico per il ko, ma la nostra prestazione è stata di livello"

"C’è rammarico per la sconfitta, perché abbiamo disputato una gara di tutto rispetto, giocando una partita a viso aperto sul campo di una squadra tra le più solide della categoria". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo la prima sconfitta stagionale in trasferta arrivata sul campo dell’Urbino. "La prova della squadra è stata di livello – prosegue il tecnico cremisi –, abbiamo avuto la giusta intensità per provare a imporre il nostro gioco, creando anche diverse occasioni per il pareggio. Il rammarico più grande è il gol subito, arrivato dopo pochi minuti come successo la scorsa partita con la Sangiustese, ed è un fattore su cui dobbiamo lavorare per evitare di impostare la partita sempre da situazione di svantaggio". Il Tolentino ha tenuto bene il campo contro un avversario tra i più in forma in Eccellenza, riuscendo a creare diverse palle gol, nonostante un terreno di gioco non in perfette condizioni per via della pioggia. "La squadra ha risposto bene, perché abbiamo affrontato una squadra molto forte come l’Urbino, che nell’ultimo periodo sta vincendo tante partite. Sono comunque ottimista per il futuro – dice Passarini –, perché la squadra sta dimostrando grande valore e di questo sono molto fiero". Per il Tolentino ora c’è un’ultima partita prima di chiudere il girone d’andata al meglio ritrovando la vittoria e sarà contro il Matelica, con il tecnico Passarini che ritrova i biancorossi un anno dopo la vittoria del campionato di promozione.