Patto tra 22 Comuni per rilanciare il turismo

Un progetto turistico e forse l’inizio di qualcosa di più. "Le Vie dei da Varano" è il nome di un’intuizione di Stefano Mosciatti, appassionato di cammini e della cultura locale. Questa idea, presentata ieri nel municipio di Camerino, coinvolge 22 Comuni dell’antico territorio dei da Varano, tutti rientranti nel cratere sisma 2016. Prende così vita nel cuore delle Marche una grande destinazione turistica da vivere, fatta di cammini, sentieri, itinerari in bicicletta alla scoperta di rocche, torri, castelli e borghi storici, luoghi d’interesse naturalistici, religiosi e artistici imperdibili.

Durante la presentazione è stato lanciato il video promozionale che ha positivamente colpito tutti i presenti. È stato presentato anche il sito web del progetto www.leviedeidavarano.it che, realizzato da Task, sarà integrato con tutti i percorsi e gli itinerari. Inoltre è stato realizzato un brand dedicato che, riprendendo lo stemma storico della Signoria da Varano, guarda al futuro in un’ottica di dinamicità, identità e attrattività richiamando i colori del Ducato e della natura.

Il successo di questa iniziativa si basa sulla collaborazione dei 22 Comuni coinvolti: Camerino come capofila, e poi Belforte, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata , Gagliole, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace, Visso. Il supporto è arrivato dalla Regione Marche, che ha riconosciuto il valore di questa rete di promozione territoriale con un contribuito economico triennale, tramite bando, dal 2024 al 2026 di 45mila euro. La parte restante necessaria, di circa 50mila euro, è a carico dei Comuni per un importo complessivo del progetto di circa 95 mila euro.

"Grazie ai sindaci uniti per un progetto che nasce dalle nostre radici – ha dichiarato il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli –. Grazie a Stefano Mosciatti per l’ideazione di questo progetto nell’ambito del concorso di idee lanciato dal presidente del consiglio comunale, Cesare Pierdominici. Un particolare ringraziamento alla Regione Marche per il contributo economico. Dopo la presentazione alla Bit di Milano, oggi abbiamo voluto far conoscere il progetto, curato dall’assessore al turismo Silvia Piscini, qui a casa nostra. Dal Comune più grande al più piccolo sono tutti pienamente coinvolti, ognuno di noi nel suo territorio si sta impegnando molto sugli aspetti del turismo ed è fondamentale fare rete tutti insieme".

Alla presentazione hanno preso parte anche i figuranti della Corsa alla Spada e Palio.

Il progetto punta sul turismo lento e sostenibile, in un’ottica di valorizzazione e promozione di un territorio che può contare sulle tradizioni e su un potenziale turistico enorme. Un’occasione per scoprire le meraviglie delle Marche e lasciarsi conquistare dalla storia, dall’arte e della natura, assaporando sapori autentici e sentire il passato che vive ancora nelle pietre, nelle piazze e nei paesaggi.

Marco Belardinelli