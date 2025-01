Per Sbaffo accelerata della Samb. Aurora Treia: Testa nuovo portiere

Il passaggio di Edoardo Lonardo dalla Samb all’Atalanta under 23 può essere letto come la premessa per il passaggio di Alessandro Sbaffo dalla Recanatese alla formazione rossoblù, capolista in serie D. In tal caso la trattativa nei prossimi giorni dovrebbe subire un’accelerazione.

Rimanendo in serie D, la Vigor Senigallia ha affidato la panchina a Mauro Antonioli che sostituirà Aldo Clementi dimessosi a inizio settimana. Il maceratese Federico Palmieri è un nuovo giocatore del Fabriano Cerreto, ha iniziato la stagione nel Montegranaro.

Manca solo l’ufficialità perché il portiere Andrea Testa possa essere il numero uno dell’Aurora Treia, si tratta di un elemento di grande affidamento che in carriera ha indossato le maglie di categoria superiore avendo giocato anche con Civitanovese, Porto d’Ascoli e Bisceglie.

Il Fabriano Cerreto ha preannunciato reclamo per la gara di domenica scorsa persa 1-4 contro l’Urbino, sembra che la motivazione sia quella dell’impiego di un calciatore stato precedentemente squalificato in una partita del campionato giovanile (Juniores).