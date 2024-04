Performance in onore dei Queen tra musica sinfonica e rock

Un meraviglioso tributo ai Queen che combina sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica, con un coinvolgente visual show. Questo il concerto che ci sarà il 22 agosto nell’arena Gigli di Porto Recanati, alle ore 21, dal titolo "Queen At The Opera". A spiccare saranno le straordinarie voci di Federica Morra e Francesco Montori, entrambi con importanti esperienze nei musical internazionali, che canteranno classici senza tempo: "We Are The Champions", "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "The Show Must Go On", "Radio Ga Ga", "Another One Bites The Dust", "Who Wants To Live Forever". Con loro anche il soprano Giada Sabellico, che nello spettacolo interpreterà brani eseguiti da Montserrat Caballé con Freddie Mercury, Alessandro Marchi, acrobata della voce con alle spalle musical quali "Hair" e "A Christmas Carol", e Luana Fraccalvieri, talentuosa vocalist passata anche dal palco televisivo di "Amici". Senza scordare il contributo del direttore Piero Gallo, a cui si devono gli arrangiamenti orchestrali. Lo show è prodotto da Duncan Eventi ed è organizzato da Alhena Entertainment, con la partecipazione del Comune I biglietti saranno disponibili a partire da oggi pomeriggio, nei circuiti online di TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket e sul sito www.queenattheopera.com. Ecco i costi del ticket: 50 euro per il primo settore numerato, 46 secondo settore numerato, 34.50 terzo settore numerato, 28.75 quarto settore numerato, 23 tribuna non numerata e 46 per disabili.