Piazza Leopardi diventa un grande pub all’aperto

È in bilico a causa del possibile prorogarsi del maltempo la prima edizione della Festa della birra, organizzata dal Comune di Recanati in collaborazione con la Pro loco e gli operatori commerciali dei bar e dei pub del centro storico. L’evento è in programma in piazza Leopardi per sabato e domenica prossimi. Comunque, nel caso di pioggia, l’appuntamento è rinviato al successivo weekend.

"Diamo il via alla prima edizione della Festa della birra di Recanati – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – un evento dedicato ai giovani della città che vedrà trasformare la nostra piazza Giacomo Leopardi in un grande pub dove gustare insieme le migliori birre artigianali abbinate alla gastronomia locale". Quanto all’impegno economico, il vice sindaco Mirco Scorcelli ha ricordato che il Comune, per una spesa che si aggirerà sulle 3.000 euro, penserà alla sicurezza, alla Siae e al gruppo musicale che suonerà dal vivo, mentre gli operatori commerciali si occuperanno del dj presente il sabato e la domenica e dell’allestimento dei gazebo per la distribuzione della birra e di prodotti gastronomici. L’assessore alla Cultura, Rita Soccio, ha sottolineato come fra le manifestazioni, che faranno da corollario, ci saranno anche gli Istituti scolastici comprensivi di Recanati con una bella iniziativa internazionale dedicata alla sensibilizzazione e alla tutela dell’ecosistema marino. Si tratta di ’Laboratori artistici ambientali’ coordinati dalla designer colombiana Maria Claudia Termes Velasques. "Il progetto - ha spiegato la maestra Paola Agostinelli di Cittadinanza attiva - ha visto gli alunni protagonisti in un’attività di raccolta di rifiuti sulle spiagge di Porto Recanati e di riciclo degli stessi in una installazione artistica che verrà presentata sabato in Comune".

La Festa della birra prenderà il via sabato alle ore 17, tra le note di un Dj set, con l’apertura degli stand di birra e di gastronomia. Alle ore 21,30 salirà sul palco Marumba & Playmore Band, per un concerto live all’insegna della musica reggae. Domenica si parte in tarda mattina con il colorato mercatino artigianale ed hobbistico nelle vie del centro e dalle ore 17 la musica del Dj e della band de Le Ciuette. Tanti gli eventi culturali e sociali previsti: sabato alle ore 16,30 inaugurazione della mostra "Colori" di Gerardo Maccaroni e Mauro Muzi nell’atrio del Comune e un’ora dopo di quella dei "Laboratori Artistico Ambientali" nei locali del Comune di Recanati. Domenica alle 17,30 ritrovo a Villa Colloredo Mels per "Svicola Recanati" una passeggiata per l’inclusione organizzata dalla Consulta della solidarietà.

Antonio Tubaldi