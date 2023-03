Piccolo Principe contro i bulli

Oggi e domani, al cine teatro Conti di Civitanova, il Teatro Umbro dei Burattini propone lo spettacolo ’Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti’, la celebre favola di Antoine de Saint-Exupery rivisitata per insegnare ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi. Al Piccolo Principe il compito di veicolare un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale. La particolarità dello spettacolo è quella di raccontare una storia senza tempo, letta da generazioni di persone in tutto il mondo, attraverso l’antica arte dei burattini che riesce ancora a emozionare e a divertire, lasciando ai più piccoli anche spazio per l’immaginazione. Ma non basta. Un’altra particolarità è l’originale narrazione intervallata da dialoghi dal vivo e canzoni. I burattini, di grandi dimensioni, utilizzati dalla compagnia umbra sono in legno e tutti dipinti a mano, delle vere e proprie opere d’arte realizzate da un anziano artigiano torinese.

Sono previsti due spettacoli, ore 15.30 e ore 17.30; informazioni al numero 347.0002029 e teatrodeiburattini.it