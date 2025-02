Piediripa, stop isola ecologica: "È una decisione scellerata"

Inizia l’ultimo weekend di attività dell’isola ecologica a Piediripa. Il Cosmari l’aveva già deciso per il primo dicembre in quanto la struttura non è più conforme alle normative, salvo prender tempo dopo la protesta ufficiale di tutti i membri di minoranza del consiglio di quartiere, la richiesta di proroga da parte del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Blarasin, la raccolta di firme lanciata da Ferdinando De Stephanis con oltre 500 sottoscrizioni. Stavolta non si torna indietro, da lunedì stop e la cosa grave è che nel frattempo non è stata trovata o progettata una soluzione alternativa. Enorme la rabbia dei residenti che ora vengono "invitati", di fatto obbligati, a raggiungere Macerata. La segretaria del Pd di Macerata, Ninfa Contigiani, va giù dura: "Questa è sottrazione di servizio, una decisione scellerata che crea un disagio strutturale a uno dei quartieri più densamente abitati. L’isola ecologica sarebbe il minimo sindacale nella frazione. Questa vicenda manifesta l’inadeguatezza della maggioranza che governa la città e vorrei ricordare che il consigliere Blarasin, con la solita spocchia, si era fatto fotografare assieme al direttore del Cosmari. I fatti dimostrano che il suo intervento non è servito a nulla e anzi è stato sbeffeggiato. In questi mesi la maggioranza è stata incapace di proporre una soluzione alternativa e aggiungo che dello stesso colore è la gestione del Cosmari, dove sanno fare solo tagli, scelte pessime che stanno causando importanti aumenti della Tari a carico dei cittadini". Proprio Blarasin è subito intervenuto, annunciando d’aver depositato una mozione con la quale impegna "il sindaco e la giunta a predisporre, in accordo con il Cosmari, l’attivazione immediata del servizio porta a porta per sfalci e potature e il ritiro a domicilio degli ingombranti; a garantire che tali servizi siano gratuiti per i residenti della frazione di Piediripa in alternativa con quanto garantito fino ad oggi con l’isola ecologica; a informare tempestivamente la cittadinanza sulle modalità di attuazione di questi servizi, assicurando un passaggio organizzato e senza interruzioni rispetto all’attuale sistema di raccolta dell’isola ecologica; a valutare l’estensione della gratuità del servizio alle altre frazioni".