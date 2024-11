Piediripa, via ai lavori sui marciapiedi

Il 2024 zeppo di problemi e incidenti per Piediripa tra fughe di gas, incendi, cancellazioni di corse degli autobus e la chiusura dell’isola ecologica, si chiude invece con un bel regalo di Natale. In questi giorni infatti uomini e mezzi sono al lavoro per conto del Comune e stanno sistemando i marciapiedi in più punti della frazione. Da ieri l’intervento è "più vistoso" perché in svolgimento davanti la chiesa, ma i cantieri riguardano anche altre vie. Ci voleva, perché i marciapiedi di Piediripa, già non ottimali, erano poi stati devastati dai lavori per la fibra. I pedoni ringraziano e per una volta pazienza se il traffico intenso costringerà ad ulteriori rallentamenti e code. L’assessore comunale ai lavori pubblici, Andrea Marchiori, aggiunge dettagli interessanti: "Questi lavori li avevo anticipati ai residenti durante un incontro estivo del consiglio di quartiere. Sono stati programmati con risorse interne derivate da risparmi delle casse comunali e parliamo di un investimento importante, sono 100 mila euro. Raramente una somma simile viene utilizzata solo per i marciapiedi e l’abbiamo fatto un’altra volta intorno all’ospedale. A Piediripa riguardano la zona dinanzi la chiesa perché naturalmente convoglia parecchie persone tra fedeli e chi partecipa alle iniziative della frazione, ma anche intorno la scuola primaria "Sandro Pertini", in via Borgo Piediripa, in via Tagliamento e anche in via Metauro che è molto abitata. Oltre a migliorare i marciapiedi l’intervento porterà alle installazioni luminose per gli attraversamenti pedonali e all’abbattimento delle barriere architettoniche".

Andrea Scoppa