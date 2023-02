Pignorata la casa inagibile "Ma il mutuo era sospeso"

di Paola Pagnanelli "Vogliono pignorare la casa terremotata di mia madre, sebbene il suo mutuo sia sospeso per il sisma. Non è possibile che stia succedendo una cosa del genere senza che nessuno protesti". A raccontare la vicenda è Moreno Passarelli, assistito dall’avvocato Maurizio Ballarini, per far emergere un problema che non riguarda solo lui, e che è legato alla storia di Banca Marche. "Mia madre, Albarosa Medei, che oggi ha 77 anni, aveva preso un mutuo nel 2016 con la filiale di Treia di Banca Marche, per l’acquisto della prima casa, con mio fratello come garante. Si trattava di 84mila euro". Pagate le prime due rate però c’era stato il terremoto, che aveva danneggiato la casa rendendola inabitabile. Dopo le scosse, tutte le rate dei mutui per le prime case inagibili erano state sospese. "A sorpresa però a maggio del 2017, Ubi compra Banca Marche, e dopo un po’ noi scopriamo che c’era stata una segnalazione come cattivi creditori per le rate non pagate, per mia madre e mio fratello. Abbiamo faticato un po’, ma siamo riusciti a chiarire la situazione e siamo stati rimessi in bonis, con il nostro mutuo congelato. Nel 2020, Ubi viene comprata da Banca Intesa"....