Polizia locale, la sede torna in via Colombo

La sede della Polizia locale di Tolentino viene ri-trasferita: tornerà in via Colombo. Perché l’attuale sede in centro storico (Galleria Europa) non è idonea. A dare l’annuncio, al Consiglio comunale di ieri, è stato il sindaco Mauro Sclavi, in risposta alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza Silvia Luconi di Fd’I e Massimo D’Este di Civico22. "Ma ci stiamo adoperando per far sì che restino pattuglie appiedate in centro", ha precisato. A inizio seduta sono volati gli stracci, in particolare tra il presidente del Consiglio Alessandro Massi e la Luconi (il primo ha detto alla consigliera di "stare zitta" e lei ha chiesto parola per fatto personale, e i toni si sono accesi). Poi il sindaco ha anticipato che il 13 giugno l’amministrazione organizzerà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per spiegare dove gli alunni delle primarie e dell’infanzia svolgeranno l’attività didattica nell’anno 2024-25 e quali edifici ospiteranno i ragazzi nel periodo dei lavori che intesseranno via via le scuole. È stata quindi la volta dell’argomento principe, lo spostamento (di nuovo) dei vigili urbani. Sotto la precedente amministrazione Pezzanesi, il comando di Polizia locale era stato trasferito dal centro storico in via Colombo (periferia).

Nel giugno 2023 Sclavi l’aveva riportato in centro, "sia per fare quanto promesso in campagna elettorale sia perché lo richiedevano i cittadini", ha detto lui stesso ripercorrendo la vicenda. "Da luglio a gennaio/febbraio di quest’anno – ha proseguito – tra me e il comando ci sono state ben 285 mail. A ottobre il Csa, coordinamento sindacale autonomo, ha segnalato le criticità alla prefettura, annunciando lo stato di agitazione (gli agenti si lamentavano anche di turni, mancate risposte ai cittadini ecc.); questo è rientrato a gennaio, all’incontro in prefettura a cui abbiamo partecipato io e il nuovo comandante della Polizia locale Andrea Isidori. Abbiamo chiesto agli agenti quale fosse la sede più idonea tenendo conto di spogliatoi, porto d’armi, veicoli: l’unico spazio che rispetta il decreto 81 (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ndr) è in via Colombo. Quello in centro non è idoneo perché ad esempio presenta un unico bagno per entrambi i sessi e senza aerazione. Per rispettare la norma, la sede torna in via Colombo, ma va adeguata, perché manca ad esempio il sistema di riscaldamento e raffreddamento. Cercheremo però di mantenere in centro una sorta di ufficio relazioni con il pubblico per dare risposte ai cittadini, e pattuglie appiedate".

l. g.