Pomeriggio a teatro per tutta la famiglia

Varcare la soglia di un mondo incantato, dove la fantasia prende vita e i sogni diventano realtà. Oggi alle 17, il teatro comunale di Treia si trasformerà in un regno di meraviglie con lo spettacolo "Le avventure straordinarie", un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, all’interno della rassegna "Domeniche da favola". Uno spettacolo che farà dimenticare la routine quotidiana per lasciarsi trasportare in un’avventura emozionante, dove personaggi straordinari guideranno attraverso paesaggi incantati e prove di coraggio: I biglietti direttamente il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, telefono 339-2304624.