Porto Recanati, fine settimana senza guardia medica. Turni scoperti per Natale anche a Recanati

Ancora un weekend senza guardia medica a Porto Recanati. Dopo i problemi che si erano registrati a inizio mese, anche in questo fine settimana la postazione presente in piazza del Borgo è rimasta scoperta di personale e quindi inattiva. Infatti all’entrata dell’edificio è stato nuovamente affisso un cartello, con il quale l’Ast di Macerata comunicava che per quei due giorni il servizio di continuità assistenziale veniva svolto nelle sedi limitrofe di Recanati e Potenza Picena. Il turno previsto sabato, dalle 14 alle 20, è stato poi coperto dalla guardia medica di Potenza Picena. Mentre dalle 20 alle 8 non era presente nessun medico tra Porto Recanati e Potenza Picena. Per questo motivo diversi cittadini si sono dovuti rivolgere alla guardia medica disponibile a Recanati, che era l’unica operativa nelle vicinanze. Idem domenica, quando il presidio portorecanatese è rimasto inattivo nel turno che andava dalle 8 alle 20, e quindi i pazienti sono dovuti andare a Potenza Picena.

La situazione preoccupa sempre più, in tutte e tre le città. Nel presidio di Recanati è ormai certo che la guardia medica non sarà disponibile il 24, 25 e 26 dicembre. Così come nei prossimi weekend, tra dicembre e gennaio, ci saranno svariati turni scoperti a Porto Recanati. Insomma, al momento non ci sono novità incoraggianti malgrado nei giorni scorsi il consigliere comunale del gruppo Uniti per Recanati, Stefano Miccini, avesse sollevato il caso con una interrogazione. Anzi, da indiscrezioni l’Ast sarebbe sempre più orientata a ridurre da due a tre i presidi di guardia medica attivi tra Porto Recanati, Recanati e Potenza Picena. Nello specifico, si sta ipotizzando di accorpare la postazione di Recanati con quella di Porto Recanati, oppure di unire quelle di Porto Recanati e di Potenza Picena.