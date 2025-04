"Porto Recanati in fiore" rinviata

A causa del maltempo è stata rinviata la mostra-mercato "Porto Recanati in Fiore", che inizialmente si sarebbe dovuta svolgere domani mattina in corso Matteotti. La data della manifestazione è slittata al 27 aprile. A darne notizia è stata la giunta comunale: "L’amministrazione informa che, a causa delle avverse condizioni meteo previste, l’iniziativa “Porto Recanati in Fiore“, in programma per domani, è stata rinviata. La manifestazione, molto attesa da cittadini e visitatori, si terrà domenica 27 aprile, con l’auspicio di poter offrire una giornata serena all’insegna dei colori, dei profumi e della bellezza floreale che da sempre caratterizzano l’iniziativa".