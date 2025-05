Precipita dal solaio, grave un muratore

Precipita dal solaio di una abitazione in un cantiere della ricostruzione, in pieno centro a Esanatoglia: un operaio è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, dopo un volo di circa tre metri.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri. L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Secondo quanto è stato ricostruito un muratore, un italiano di 39 anni, in quel momento stava effettuando un controllo sul solaio di una abitazione. Si trovava al secondo piano, quando improvvisamente il solaio ha ceduto e l’operaio è precipitato da una altezza di circa tre metri. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono subito arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. A dare l’allarme sono stati alcuni dei colleghi del muratore. Il personale medico ha anche richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 39enne, dopo i primi controlli, è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. Ha riportato diversi traumi, in seguito alla caduta. Ma non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Sul posto per chiarire la dinamica dell’infortunio è intervenuto il personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’Ast di Macerata. Si tratterà di verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Chiara Marinelli