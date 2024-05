Premio ai liceali dello Stella Maris per un progetto contro i pregiudizi

Il Liceo Stella Maris si è classificato al primo posto nelle Marche e al secondo posto a livello nazionale nel concorso "Sulle vie della parità", promosso dall’Osservatorio di genere. Le ragazze e i ragazzi della classe 4 dell’indirizzo scienze umane hanno rappresentato la scuola, ritirando il primo premio regionale il 12 aprile all’Università di Camerino e il secondo premio nazionale per la sezione "Percorsi" il 19 aprile all’Università Tor Vergata di Roma. Il progetto vincente, dal titolo "Ricamo di fili rossi", ha affrontato le tematiche legate all’uguaglianza di genere, alle famiglie queer, alla cooperazione, alla pluralità e alla valorizzazione delle differenze, prendendo spunto dagli scritti della celebre autrice Michela Murgia. Attraverso dibattiti in classe e la creazione di un innovativo storytelling digitale online, le ragazze e i ragazzi hanno esplorato argomenti come la filiazione d’anima e l’eteronormatività. Il progetto non è stato solo un mezzo di denuncia contro i pregiudizi presenti anche tra gli adolescenti, ma anche uno strumento per promuovere la conoscenza e la messa in pratica di una cultura basata sulla libertà e la valorizzazione delle differenze umane. Uno spazio del liceo Stella Maris sarà dedicato proprio a Michela Murgia, che con il suo lavoro ha mostrato come il modo di abitare la realtà possa fare la differenza a partire da come la nominiamo, essendo così d’ispirazione allo spirito critico degli studenti.

c. m.