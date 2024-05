Premio Strega, appuntamento con i finalisti

Valeria Parrella, Giulia Corsalini, i dodici candidati al Premio Strega, Vera Gheno e infine Alessandro Bergonzoni: sono i protagonisti della giornata di chiusura della quattordicesima edizione di Macerata Racconta. Alle 12 la Galleria Antichi forni ospita l’incontro con Valeria Parrella che parlerà anche del suo ultimo libro "Piccoli miracoli e altri tradimenti", una raccolta di nuovi racconti in cui il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso. Alle 16.30, sempre agli Antichi forni, spazio a Giulia Corsalini con il suo romanzo "La condizione della memoria". Alle 17 la libreria Bottega del libro propone l’attività per bambini e bambine "Storie tutte sbagliate: giochiamo a inventare storie strampalate". Alle 17.30 il cinema Italia ospita l’unica tappa nelle Marche con i 12 candidati alla fase finale dello Strega: Sonia Aggio in gara con il libro "Nella stanza dell’imperatore", il recanatese Adrian Bravi (foto) con "Adelaida", Paolo Di Paolo con "Romanzo senza umani", Donatella Di Pietrantonio con "L’età fragile", Tommaso Giartosio con "Autobiogrammatica", Antonella Lattanzi con "Cose che non si raccontano", Valentina Mira con "Dalla stessa parte mi troverai", Melissa Panarello con "Storia dei miei soldi", Daniele Rielli con "Il fuoco invisibile", Raffaella Romagnolo con "Aggiustare l’universo", Chiara Valerio con "Chi dice e chi tace" e Dario Voltolini con "Invernale". Alle 18.30 alla Filarmonica ci sarà l’incontro con Valeria Gheno e infine alle 21.15 al cinema Italia il protagonista sarà Alessandro Bergonzoni in una lectio originale pensata per il festival che ha negli errori il filo conduttore, e infatti Bergonzoni intratterrà gli spettatori su "Sviste abagli e strafalcioni: quali differenze? L’errorismo nel mondo contemporaneo".