Presi con due chili e mezzo di droga. Due giovani finiscono in manette

In auto con la droga, incappano in un controllo delle Fiamme Gialle: due uomini, italiani, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza. Sequestrati oltre 2,65 chili di droga tra hashish, cocaina ed eroina.

Nell’ambito di una serie di controlli volti a contrastare lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, la Guardia di finanza di Civitanova nel pomeriggio dell’altro ieri ha fermato e controllato un‘auto condotta da un uomo del posto, che stava transitando in quel momento lungo via Boiardo, nel quartiere di San Marone. Le insistenti segnalazioni da parte del cane antidroga hanno convinto i finanzieri a procedere alla perquisizione del mezzo e delle due persone che erano a bordo, insieme con il conducente. I controlli hanno consentito di rinvenire 10,80 grammi di eroina, 4,50 grammi di cocaina e 4,40 grammi di hashish, tutti suddivisi in piccoli involucri.

Le operazioni di polizia giudiziaria sono proseguite a quel punto nelle abitazioni dei tre uomini, dove appunto sono scattate le perquisizioni. Gli accertamenti sono avvenuti tra Civitanova, dove è stata fermata l’auto con i tre a bordo, Montecosaro e Corridonia. Sono stati rinvenuti, complessivamente, altri 2,59 chili di hashish e 53,64 grammi di cocaina.

Lo stupefacente è stato subito sequestrato dai finanzieri e i responsabili rispettivamente segnalati, per la parte di competenza, alla prefettura e alla procura. Due di loro sono stati arrestati. Ora si trovano agli arresti domiciliari e questa mattina in tribunale a Macerata si svolgerà l’udienza di convalida dei due, come disposto dal sostituto procuratore Francesco Carusi. I due, che sono difesi dagli avvocati Massimo Pistelli e Michela Romagnoli, in aula potranno dare la loro versione circa la quantità di droga trovata dai finanzieri.

Il terzo uomo, come si diceva, è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Chiara Marinelli