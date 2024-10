Primerano e Wang in rampa di lancio

Due giovanissimi del team biancorosso di serie D appaiono in rampa di lancio. La squadra allenata da Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo ha appena inaugurato il campionato proprio contro i cugini della Yuasa Grottazzolina e lo ha fatto centrando una bella vittoria per 3-0. Tra i protagonisti della sfida andata in scena all’Eurosuole Forum il centrale classe 2009 Mario Wang, atleta prelevato dalla Saiuz Amiata Pallavolo, club toscano che nel corso dell’estate è entrato nel circuito della Academy stringendo una preziosa alleanza con il vivaio della Lube Volley. Tra i volti nuovi anche il classe 2010 Thomas Primerano, opposto utilizzato da schiacciatore nelle Marche dopo il suo trasferimento dalla Desio Volley Brianza e pronto anche per il torneo di Prima Divisione.

Due giovani promesse di cui la società cuciniera ha acquisito il cartellino di pari passo al prestito del talento abruzzese Federico Amadio, centrale classe 2009 proveniente da Pineto, ma indisponibile all’esordio con Grottazzolina. Mario Wang: "Non è stato semplice stravolgere la mia vita, ma venire in un club molto organizzato e di altissimo livello come la Lube non può che aiutare la mia crescita. Mi sento pronto per questa sfida – conclude il giovane –. Imparerò dai miei errori per fare strada". Aggiunge Thomas Primerano: "Mi trovo benissimo a Civitanova. Per me è un onore e darò tutto. Si tratta della prima esperienza fuori dalla Lombardia dopo i quattro anni al Desio. Qui gioca Eric Loeppky, uno dei miei idoli. È uno stimolo in più", conclude.

an. sc.