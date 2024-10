Primo allenamento per Bellusci. Recanatese con più ’garra’ in difesa

Rinforzi di qualità, esperienza e carattere servivano come il pane e la Recanatese ha provveduto alla grande. Della trattativa con Giuseppe Bellusci avevamo già riferito qualche giorno fa ed i contatti hanno avuto una notevole accelerazione nelle ultime ore sino alla fumata bianca di ieri pomeriggio. Il fortissimo difensore 35enne è un nuovo giocatore giallorosso e si è messo subito a disposizione di Filippi per… recuperare il tempo perduto, visto che la condizione, per ovvi motivi, non è al top. Per lui però, "parla" il suo curriculum con 472 presenze tra i professionisti con Ascoli, Monza, Palermo, Empoli e Catania, di cui ben 135 in Serie A. Inoltre può vantare 57 "gettoni" con il Leeds, blasonatissimo club inglese, in Championship. Al di là delle sue indiscutibili doti tecniche è un calciatore che si è sempre contraddistinto per la "garra" che mette in campo e per il fatto di metterci sempre la faccia: per restare ad uno degli esempi più recenti basti ricordare il gol rifilato al Lecco con un gesto eloquente rivolto al "suo" pubblico. Dall’esterno, nonostante la retrocessione, è stata anche sorprendente la sua non riconferma ed al Picchio attuale, Bellusci avrebbe fatto enormemente comodo. Magistrale Cianni a crederci, quasi con ostinazione: "d’altronde - ci dice il DT - a noi sta mancando quella feroce determinazione che a volte è decisiva per vincere le partite. Dobbiamo cercare di ritrovare anche una buona dose di grinta ed è scontato che al momento il problema più importante lo abbiamo proprio in difesa". Quasi a fare l’identikit di Bellusci. "La gente forse stenta a crederci ma in tutte le quattro partite, se vai a vedere, meritavamo molto di più, anche la vittoria, forse ad eccezione di San Benedetto. In fase di possesso la squadra gioca e crea occasioni: adesso dobbiamo lavorare duro su questi aspetti, eliminando rigorosamente ogni disattenzione". Il campionato, insomma, ri-comincia domenica dal Riano Sport Center, "casa" del Roma City: "Direi proprio di sì e condivido il pensiero di chi sostiene che probabilmente chi vincerà questo girone lo farà con la media punti più bassa in assoluto, da qualche anno a questa parte". Spogliatoio compatto dunque e deciso, con tutte le forze, a superare il momentaccio.

A rimpinguare la rosa è arrivato, anche il giovane 19enne Daniel Ferrante, interessante centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Bologna. Ha poi indossato le maglie del Corticella, della Gelbison (18 presenze ed un gol nel girone H di Serie D) e del Matera. Finita qui? Probabilmente no e si è sempre vigili sulle opportunità che si potranno presentare a breve. La priorità però adesso è il campo, anzi la classifica che non può più aspettare.

Andrea Verdolini