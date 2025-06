Primo trapianto di cornee artificiali nelle Marche

Sono stati effettuati per la prima volta nelle Marche nell’Unità Operativa di Oculistica dell’ospedale di San Severino, diretta dal dottor Vincenzo Ramovecchi, i primi trapianti di endotelio corneale artificiale su due pazienti marchigiani. "Gli interventi sono riusciti alla perfezione – ha detto Ramovecchi – si tratta di una nuovissima tecnica che prevede l’utilizzo, nell’ambito del trapianto di cornea, di un tessuto artificiale sintetizzato in laboratorio al posto di quello delle cornee umane prelevate da cadavere. In Italia fino ad oggi i trapianti di endotelio artificiale sono stati effettuati soltanto in altri tre centri: 3 a Cagliari, 2 a Brescia e circa 20 a Bologna. Il principale vantaggio dell’endotelio artificiale è quello di evitare sia il rigetto del trapianto che lo scompenso corneale, due complicanze possibili e non infrequenti del trapianto di endotelio corneale di origine umana, che possono portare al fallimento del trapianto stesso. L’ Oculistica di San Severino è il centro dove si effettua il maggior numero di trapianti di cornea della regione, oltre ad essere centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura del cheratocono, una patologia della cornea che provoca il suo assottigliamento e sfiancamento (ectasia) fino a determinare una protrusione conica, con progressiva compromissione della vista. Il Reparto diretto dal Dr. Ramovecchi è anche centro riconosciuto a livello nazionale per la chirurgia del glaucoma con tecniche innovative e mini invasive. Il glaucoma è una patologia progressiva che colpisce il nervo ottico con compromissione del campo visivo ed è causata dall’aumento della pressione dell’occhio. "Il reparto di Oculistica di San Severino si conferma un’eccellenza regionale per la cura delle malattie dell’occhio e l’utilizzo di tecnologie innovative", ha dichiarato il Direttore Generale dell’Ast di Macerata Dr. Alessandro Marini. "La sanità marchigiana continua a dare conferma del proprio livello di eccellenza", dichiara il vice presidente della giunta e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini.