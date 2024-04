Principi del volo e aerodinamica: liceali protagonisti

Il liceo di Recanati ha aderito a un progetto per incoraggiare le studentesse ad avvicinarsi ad ambiti finora di solito maschili, quali la fisica e il volo, sviluppati nei percorsi Stem, che ancora oggi vedono una limitata presenza femminile. Le ragazze e i ragazzi del 3M delle Scienze Applicate si sono recati all’associazione sportiva dilettantistica "Avio Club Madonna di Loreto" per partecipare ad una lezione in hangar con lo scopo di mettere in pratica quanto studiato a scuola sulla fluidodinamica. Durante la visita, ad una lezione introduttiva sui principi del volo, con riferimento a temi di aerodinamica come la legge di Bernoulli, la portanza e la resistenza, sono seguite varie attività di gruppo sotto forma di competizioni. Quiz sugli argomenti trattati, realizzazione di aerei di carta e apprendimento mnemonico dei dialoghi fra torre di controllo e pilota da replicare attraverso radioline impostate su frequenze sicure: queste le gare svolte dalle squadre per vincere un buono per un "battesimo dell’aria" da utilizzare tornando all’aviosuperficie con i propri genitori. Il premio veramente significativo è stata proprio la possibilità di partecipare ad un’esperienza che ha permesso a studentesse e studenti non solo di applicare quanto appreso in modo teorico, ma di accostarsi ad ambiti anche lavorativi legati a discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche che svolgono un ruolo cruciale nella società odierna.