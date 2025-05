Pronto intervento in caso di infarto. Primi soccorsi grazie all’app "Dae"

Nelle prime tre settimane di lancio, 1.600 utenti hanno scaricato l’app "Dae Marche" e si sono registrati come "First Responders", pronti a intervenire in caso di emergenza cardiaca. A Pesaro si è verificato il primo caso: 46 utenti nelle vicinanze hanno ricevuto l’allerta, sei hanno accettato l’attivazione e tre sono arrivati sul posto. La vittima ha ripreso coscienza spontaneamente, ma la risposta è stata rapida ed efficace. Il secondo caso si è registrato ad Ancona: l’allarme ha raggiunto 144 First Responders, sette hanno accettato e due sono giunti sul luogo dell’emergenza. Grazie all’app sono già stati censiti 42 nuovi defibrillatori (Dae), aggiornate una quarantina di informazioni e migliorata la geolocalizzazione dei dispositivi. Dae Marche è scaricabile gratuitamente da Play Store e Apple Store. Per registrarsi come First Responder non è obbligatorio aver frequentato un corso Blsd, anche se fortemente consigliato. L’app include una sezione e-learning con video e istruzioni sulle manovre salvavita, mentre ogni intervento è sempre coordinato dalla centrale operativa 118. L’app consente inoltre di localizzare il Dae più vicino, registrare un nuovo defibrillatore, segnalare problemi o malfunzionamenti, verificare automaticamente se l’utente ha svolto un corso Blsd nella regione. Ecco come funziona Dae Marche: in caso di malore, il 112 identifica il problema, localizzata la chiamata e la inoltra al 118 che invia i mezzi di soccorso e lancia l’allerta ai First Responders nelle immediate vicinanze. I volontari disponibili accettano e vengono guidati tramite app al Dae più vicino e poi all’evento. In attesa dei mezzi di soccorso, i First Responder avviano le manovre rianimatorie sotto la guida del 118. Ogni anno, una persona su mille è colpita da arresto cardiaco. Un intervento immediato con Dae può raddoppiare o triplicare le possibilità di sopravvivenza, soprattutto se eseguito entro 3-5 minuti.