Proverbi e modi di dire locali raccolti in "Parla cumu magni"

"Parla cumu magni" è il libro che oggi alle 17 verrà presentato a Cingoli, nell’auditorium Santo Spirito, per iniziativa della sezione comunale dell’Avis che ha sostenuto l’opera realizzata da un gruppo di amiche di "Sei di Cingoli, se". "Parla cumu magni" può considerarsi la seconda puntata dopo "Scantafavole cingolane", pubblicato durante la pandemia. Allora, curando la raccolta di narrazioni popolari locali, era stato tesaurizzato anche materiale riguardante proverbi e modi di dire. Quindi, ecco l’idea tradotta in "Parla cummu magni" da Aurelia Ottaviani, Ilde Maggiore coordinatrice, Vittoria Bravi che ha curato l’impostazione strutturale delle 150 pagine, Annamaria Colombi che ha definito la catalogazione per argomenti. Guidati dal professor Daniele Duranti, hanno eseguito le illustrazioni gli studenti delle due terze della secondaria dell’Istituto comprensivo Coldigioco Mestica. L’incontro sarà introdotto da Floriana Crescimbeni (foto) presidentessa dell’Avis cingolana.