Pulizia più efficace in centro storico

Il Comune di Urbisaglia ha introdotto un nuovo servizio di pulizia nel centro storico, per garantire maggiore decoro a residenti e visitatori. La nuova spazzatrice, grazie alla collaborazione con Cosmari, è una delle più moderne. Uno degli aspetti principali del nuovo intervento riguarda il guano dei piccioni, una criticità in centro con potenziali rischi per la salute pubblica. Grazie alla spazzatrice, è possibile ridurlo significativamente. Presente alla presentazione del servizio la direttrice del Cosmari Brigitte Pellei. Il sindaco Riccardo Natalini ha annunciato che il servizio sarà potenziato nei periodi di maggiore affluenza turistica.