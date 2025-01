Punto di primo intervento. In un anno 7mila accessi

Il Comitato "Salviamo il Punto di primo intervento" e l’assessore alla sanità, Maurizio Paoletti, non mollano sul fronte della garanzia e rafforzamento dei servizi sanitari a Recanati. Sorvegliato speciale è il servizio di emergenza che anche nel 2024, come nel 2023, fa registrare circa 7.000 accessi fra codici verdi e bianchi, ma non mancano neppure codici gialli. Rispetto al passato il servizio conta più figure professionali che, a rotazione, riescono a garantire il turno nelle 24 ore. Il personale medico in servizio al PPI è composto da un team di professionisti qualificati, che operano su turni di due per volta, includendo figure come Antonella Morando, Lucia Messini e Massimo Rossi. In alcune notti, il servizio viene rinforzato dalla presenza di Salvatore Andrea e di medici provenienti da Civitanova.

Per il 118, accanto ai medici dell’Azienda Sanitaria di Macerata, collaborano anche medici di cooperative, garantendo una copertura più ampia. Fra gli ospedali di comunità, Recanati si distingue come il più attivo, posizionandosi subito dopo il pronto soccorso di Camerino. Altro servizio, che viene raramente ricordato, è quello del nuovo Punto Salute che, inaugurato nei primi giorni del maggio scorso, rappresenta una novità significativa per i servizi sanitari locali. In pochi mesi, la struttura ha registrato quasi 500 accessi dimostrando la sua utilità per la comunità, anche se è mancata un’adeguata comunicazione tant’è che persino i medici di famiglia inizialmente telefonavano al servizio per capire la procedura per accedervi.

Il Punto Salute è un ambulatorio infermieristico che offre una vasta gamma di prestazioni diagnostiche e di cura, rivolte principalmente ai codici minori che costituiscono il 70% degli accessi al pronto soccorso. Grazie alla sua presenza, molti pazienti possono evitare di rivolgersi a strutture più lontane o di affrontare lunghe attese. Tra i servizi principali figurano: elettrocardiogrammi (semplici e dinamici), oggi disponibili in una settimana contro le lunghe attese del passato; holter pressorio e cardiaco, trombo-test, medicazione di ustioni e rimozione di punti di sutura, cateterismo vescicale e uso di cateteri venosi centrali (Picc), fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici.

Il Punto Salute è aperto cinque giorni a settimana, con orari che variano per favorire l’accessibilità: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, ad eccezione del mercoledì, in orario pomeridiano, dalle 14 alle 19. Per accedere ai servizi, è necessaria la prescrizione del proprio medico di medicina generale o del pediatra. Gli appuntamenti possono essere fissati chiamando il numero dedicato (071-7583601) negli orari di apertura o inviando la prescrizione tramite i canali previsti.

Asterio Tubaldi