Quale Amore, presentato il romanzo di Mazzanti. Al centro i sentimenti

La Giaconi Editore ha presentato sabato sera, a Recanati, il romanzo "Quale Amore, l’amore vero non finisce cambia si trasforma", recente impegno letterario della scrittrice marchigiana Maria Rita Mazzanti. "Un romanzo che parla di sentimenti a 360 gradi – ha spiegato Mazzanti – lo si può riassumere con la locuzione virgiliana “L’amore vince su tutto, arrendiamoci anche noi all’amore“". Apprezzata la relazione dello storico dell’arte Antonio Perticarini che si è soffermato sul tema di Recanati città ideale sulla scia dei frequenti rimandi del libro alla storia del borgo. È seguita una riflessione sull’amore dell’assessore alla Cultura di Recanati, Ettore Pelati, mentre Simone Simonacci, presidente onorario dell’associazione culturale Iustissima Civitas, ha ricordato come nel 1493, in una bolla papale, la città sia stata definita "iustissima" per aver promulgato un codice di leggi esemplare.