Quando si spegnerà la luce. Il monologo sui lager con Lucia Marchesini

Domenica, alle 17.15, in occasione della Giornata della Memoria al teatro comunale di Caldarola va in scena "Quando si spegnerà la luce" di Benedetto Mortola. Sul palco Lucia Marchesini (foto), con l’accompagnamento musicale di Giulio Marchesini, assistente alla regia Liliana Ciccarelli, regia di Piergiorgio Pietroni. Allestimento a cura di Ctr Calabresi TeMa Riuniti aps Macerata. "Sara è una signora anziana che quando era poco più di una bambina è passata attraverso l’orrore di un lager nazista ed è sopravvissuta – dice l’autore –. Alla platea di oggi racconta la sua esperienza di quando nessuno la chiamava Sara, ma era solo un numero. Racconta perché sa che ormai è l’unica cosa che le resta da fare. Racconta perché non si perda il ricordo di quello che è successo...". È il monologo vincitore dell’edizione 2008 del Premio Oreste Calabresi riservato a testi teatrali inediti. Lo spettacolo andrà in scena anche venerdì prossimo, alle 21.15, al teatro Verdi di Pollenza.