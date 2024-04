Quinta edizione di Lizard. Brave band emergenti

Sono state 33 le band emergenti che si sono sfidate a colpi di musica nella quinta edizione del contest "Lizard", che si è svolto al cinema Italia.

Per la categoria 1 (da 15 a 25 anni) sono risultati vincitori i The Lazi (Gabriele Saturni, Tommaso Marcone, Stefano Montecchia, Giovanni Berré, Federico Cirilli, Emma Gatti e Manuela Giustozzi) col brano "Jump di Van Halen". Per la categoria 2 (da 8 a 14 anni) si sono imposti gli Fm 93.7 (Federico Faragalli, Simone Roila, Mattia Rastelli, Matteo Mistichelli, Maria Renata Bilò, Valentina Angiuoni, Lucrezia Di Giustino) col brano "Easy Lover" di Phil Collins. Per la categoria 3 (over 25 anni) sono risultati vincitori gli Space Rollers (Lorenzo Giacchetta, Giacomo Ciccarelli, Marco Governatori, Marco Piccioni) col brano "Girl u want" dei Devo. A ciascun gruppo è andato un premio da 500 euro.

I vincitori determinati dalla giuria popolare, formata invece dal pubblico pagante, che ha assegnato buoni acquisto di 250 euro messi a disposizione dagli sponsor, sono stati: per la categoria 1 i Dreamension (Greta Pagnanelli, Alessandro Giustozzi, Mauro Micozzi, Francesco Piccioni, Alessandro Antonelli e Nicola Pieroni) col brano "You give love a bad name" di Bon Jovi. Per la categoria 2 al primo posto gli Gnomi palestrati (Mattia Tantalocco, Dante Alessandrini, Gino Pallotto, David Giordani, Matilde Lambertucci e Mattia Ballini) col brano "Fight for your right" dei Beastie Boys. Per la categoria 3 hanno vinto i The Rumore (Giammario Fabiani, Simone Forani, Marco Blunno, Roberto Profumieri, Cristian Del Gobbo, Roberto Vitali) col brano "Rock&Roll Robot" di Alberto Camerini.

La giuria di qualità era composta dal bassista-contrabbassista Matteo Giannetti, ideatore e responsabile didattico e artistico della Lizard di Fiesole, dal batterista Andrea Martella, dal musicologo e docente Vincenzo Pasquali e dal percussionista Fabio Andrenacci.