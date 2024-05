Raffica di colpi nella notte, ma i ladri scappano a mani vuote

Una lunga scia di tentativi di furto dentro ad alcune abitazioni del centro si è registrata negli ultimi giorni, a Porto Recanati. E da quanto riferiscono i residenti, gli autori di queste incursioni sarebbero dei ragazzi del posto, quasi sempre in azione a tarda ora. L’ultimo episodio risale alla notte tra mercoledì e ieri, quando ignoti hanno preso di mira un magazzino che si trova in via Bramante, a poca distanza dalla galleria Bitocchi. In breve, prima è stata sfondata la porta e a quel punto, senza troppe difficoltà, si sono introdotti nel locale.

All’interno c’erano delle bici e altri oggetti domestici di poco valore. Tuttavia i balordi se ne sono andati via a mani vuote, non trovando nulla di prezioso da poter arraffare. Ma non è stato per niente un caso isolato. Infatti, un altro tentativo di furto si è consumato nelle notti scorse. E nel mirino dei malviventi è finita una casa situata lungo via San Giovanni Bosco, attualmente non abitata.

Peccato che mentre i ladri stavano cercando di forzare l’entrata, dei residenti sono stati svegliati a causa di quegli strani rumori e si sono subito affacciati dalla finestra. Così hanno visto i malfattori in azione e si sono messi a urlare, facendoli scappare. E c’è dell’altro: secondo gli abitanti della zona, i ladruncoli in questione non sarebbero altro che un gruppo di ragazzini. Come se non bastasse, l’ennesimo tentativo di furto c’è stato in via Castelnuovo. Pure qui, ignoti sono entrati in una casa disabitata per poi tagliare la corda senza aver prelevato nulla.