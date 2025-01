Ragazzini coi fucili a piombini contro le macchine

Dei giovanissimi, forse minorenni, hanno preso dei fucili a piombini e si sono messi a sparare contro le auto che passavano lungo la zona industriale a sud, creando non poca confusione in mezzo alla strada. L’episodio in questione è avvenuto venerdì, a Porto Recanati. I problemi sono sorti nel pomeriggio, quando dei giovinastri si sono diretti in via dell’Industria e lì hanno tirato fuori dei fucili giocattolo per poi iniziare a sparare dei piombini contro tutte le macchine che passavano nei dintorni. Tant’è che sui social un cittadino ha segnalato il caso, senza nascondere il proprio disappunto per questa bravata. "Attenzione – ha scritto –, ragazzini con fucile a piombini che sparano addosso alle macchine in via dell’Industria". E non sono stati pochi i portorecanatesi che si sono detti arrabbiati e infastiditi. Una scena che non è passata per nulla inosservata, e anzi ieri mattina se ne parlava molto in città.